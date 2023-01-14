Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

С 17 по 21 января в Коми пройдут Чемпионаты по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

На соревнования приедут более 80 спортсменов. В лыжных гонках примут участие олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Вероника Степанова, Денис Спицов, лыжники российской сборной Глеб Ретивых, Анастасия Фалеева и Илья Порошкин, а также другие известные спортсмены.

Открытие соревнований запланировано на 10 утра среды, 18 января. Церемония состоится на стадионе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. Сразу после открытия лыжники-росгвардейцы пробегут масс-старты классическим стилем. Женщины преодолеют 10 километров, а мужчины – 15.

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