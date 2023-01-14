В Сыктывкаре столкнулись два авто: пострадала женщина-водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 13 января, в Сыктывкаре Honda Orthia и Hyundai Creta, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 8.15. 22-летний молодой человек ехал за рулем Honda по улице Морозова со стороны Станционной. Водитель решил повернуть налево, во двор дома №200, однако не уступил дорогу встречному Hyundai. Далее Honda врезалась в столб.

В ДТП пострадала женщина 1972 года рождения, находившаяся за рулем Hyundai. Ее увезли в больницу с ушибом грудной клетки и переломом запястья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП с двумя иномарками в Коми пострадал водитель (подробности)