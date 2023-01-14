В Коми назначили нового главу Минюста

Фото: пресс-служба главы Коми

Новым руководителем управления Минюста России по Коми стал Иван Логиновских. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Глава Коми Владимир Уйба поздравил Логиновских с назначением. Он отметил, что между республиканским правительством налажено плодотворное и эффективное сотрудничество. Управление Минюста участвует в деятельности различных координационных и совещательных органов и комиссий. Уйба назвал нового главу ведомства профессионалом с огромным опытом.

Ранее Логиновских работал в органах прокуратуры Усть-Куломского района. Далее он трудился на различных должностях в соседних с Коми регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми назначили врио главы Минстроя (подробности)