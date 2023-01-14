В Коми «Лада» врезалась в грузовик: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 13 января, в Койгородском районе столкнулись «Лада Приора» и ISUZU, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.35. Мужчина 1974 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Визинга – Кажым. На 78-м километре дороге легковушка врезалась в ISUZU. В ГИБДД пояснили, что столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров отечественного авто. Молодой человек 2004 года рождения получил ушиблено-резаную рану верхней губы, множественные ссадины и резаные раны лица. Пострадавшего увезли в больницу. У мужчины 1977 года рождения диагностировали ушибленную рану губы. Госпитализация ему не потребовалась.

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