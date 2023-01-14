В Сыктывкаре 17-летний подросток попался на наркоторговле

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В Сыктывкаре 17-летнего подростка обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой, в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Подросток был «закладчиком» в составе организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков. В ноябре юноша изъял из тайника 4,4 грамма запрещенных веществ. Часть из них злоумышленник разместил в виде «закладки» для последующего сбыта. Далее подросток попытался сбежать, но его задержали полицейские. Уголовное дело направили в суд.

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