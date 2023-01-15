В Сыктывкаре водитель сбил женщину и скрылся

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о пострадавшей в результате аварии 40-летней женщины. По предоставленным данным, на нее наехал в Сыктывкаре автомобиль.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 14 января около 21:50, когда пострадавшая переходила дорогу в Дырносе. После случившегося водитель покинул место аварии. В настоящий момент его личность и автомобиль не установлены.

Что касается пострадавшей, то она получила травмы различной тяжести. Ее доставили на лечение в больницу.

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