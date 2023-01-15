Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 7:43

В Сыктывкаре водитель сбил женщину и скрылся

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о пострадавшей в результате аварии 40-летней женщины. По предоставленным данным, на нее наехал в Сыктывкаре автомобиль.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 14 января около 21:50, когда пострадавшая переходила дорогу в Дырносе. После случившегося водитель покинул место аварии. В настоящий момент его личность и автомобиль не установлены.

Что касается пострадавшей, то она получила травмы различной тяжести. Ее доставили на лечение в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «Лада» врезалась в грузовик: пострадали два человека (подробнее)