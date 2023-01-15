Администрация Печоры прокомментировала ситуацию с мэром Вуктыла и заледеневшим домом

Фото: архив КП

В муниципалитете Печоры озвучили официальную позицию о ситуации, которая произошла в многоквартирном доме, подъезд которого покрылся льдом, а коммуникационные трубы лопнули от мороза.

По предоставленным данным, дом находится на обслуживании компании ООО «ВМ «Кристалл»». Сообщение о неисправности поступило к ним 6 января. На выезде специалисты выявили течь и устранили ее. Выявлено также, что неизвестный перекрыл стояк горячего водоснабжения, из-за чего произошла разгерметизации, а в связи с резким падением температуры появилась изморозь.

Также 9 января в диспетчерскую поступила заявка о неисправности труб в подвале, течь была локализована, но полное устранение запланировали на конец морозов. 11 января заменили трубы и устранили недостатки системы водоснабжения, 12 января убрали изморозь в подъезде.

Власти Печоры намерены провести собрание, чтобы принять решение по эксплуатации здания. Также отмечается, что износ жилого дома, задолженность жильцов за коммунальные услуги и большая доля брошенных помещений не дает возможность провести конкурс по отбору управляющей компании.

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