Глава Коми сообщил о достойном выступлении спортсменов на Кубке России

Фото: скриншот видео Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба сообщил 15 января, что спортсмены из Коми выступили на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. По его словам, все республиканские спортсмены выступили достойно.

Руководитель региона отметил, что лучшими стали Илья Семиков – второе место в скиатлоне, и Илья Порошкин – 3 место в гонке. Уйба поблагодарил организаторов и участников за зрелищный спортивный праздник.

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