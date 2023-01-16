Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 4:45

Охотник из Коми убил своего напарника, приняв его за животное

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Следственном комитете Коми сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Сыктывдинского района. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По предоставленным данным, ЧП произошло в лесном массиве около поселка Яснэг. Во время совместной охоты фигурант уголовного дела принял маскировочный костюм своего 58-летнего напарника за шкуру животного и выстрелил в него.

В результате выстрела пострадавший потерял много крови и скончался на месте. Подозреваемый подробно рассказал о случившемся. Расследование уголовного дела все еще продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жила в пьянке и грязи»: известны подробности о совратившей 12-летнего внука жительнице Коми (подробнее)