Охотник из Коми убил своего напарника, приняв его за животное

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В Следственном комитете Коми сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Сыктывдинского района. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По предоставленным данным, ЧП произошло в лесном массиве около поселка Яснэг. Во время совместной охоты фигурант уголовного дела принял маскировочный костюм своего 58-летнего напарника за шкуру животного и выстрелил в него.

В результате выстрела пострадавший потерял много крови и скончался на месте. Подозреваемый подробно рассказал о случившемся. Расследование уголовного дела все еще продолжается.

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