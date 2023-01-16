«Так рано ушел»: жители Коми скорбят по погибшему молодому мужчине

Фото: архив семьи Артура Фролова

Близкие погибшего 43-летнего Артура Фролова скорбят по его уходу. Причины смерти его родные предпочли не раскрывать, опубликовав лишь слова благодарности всем, кто помог в организации похорон. Церемония прощания прошла 16 января.

– Очень жаль, что так рано ушел Артур. Хороший был, – пишет его знакомая.

Со слов друзей, житель Удорского района был очень отзывчивым трудолюбивым парнем. У него осталась маленькая дочь.

– Царствия небесного Артуру, не могу в это поверить, – выражают соболезнования семье погибшего.

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