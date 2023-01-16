После жалоб в Краснозатонский вернули станцию скорой помощи

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После жалоб жителям поселка Краснозатонский вернули станцию скорой помощи. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

По их словам, станцию на улице Судоремонтной закрыли после жалоб двух семей. Эти люди были недовольны тем, что двигатель машины скорой постоянно работал во время морозов и шумел. Мотор не глушили, поскольку автомобиль мог понадобиться в любой момент, а из-за холодов мог не завестись.

Однако затем других жителей Краснозатонского возмутило то, что скорую приходится ждать очень долго. Такая ситуация была связана с тем, что бригады ехали из Сыктывкара. В итоге станцию вернули. Она начала работать с 12 января.

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