В Сыктывкаре водитель 67 раз нарушил ПДД и устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 15 января, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-21124 и ВАЗ-2106, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21.10. 24-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗ-21124 по улице Димитрова в сторону Старовского. На перекрестке водитель решил повернуть в сторону Коммунистической. При этом он не уступил дорогу «шестерке», и машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель ВАЗ-21124 получил сотрясение мозга, гематому головы, а также ушиб колена. У 19-летнего водителя «шестерки» диагностировали ушиб колена. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Водитель «Лады» получил права в августе. За это время молодой человек 67 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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