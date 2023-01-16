В Коми выросли выплаты за добровольную сдачу оружия

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В Коми увеличились выплаты за добровольную сдачу оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минюста.
В ведомстве отметили, что размер выплат был невысоким, а потому объем нелегального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в Коми не снижается. Поэтому компенсации увеличили. За выплатой можно обратиться в течение шести месяцев с даты добровольной сдачи оружия.
Увеличены размеры единовременной денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие по следующим видам:
- боевое (служебное) оружие с 7,5 тыс. рублей до 10,0 тыс. рублей;
- самодельное огнестрельное оружие или обрез с 7,5 тыс. рублей до 10,0 тыс. рублей;
- гражданское огнестрельное нарезное оружие с 7,5 тыс. рублей до 10,0 тыс. рублей;
- гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие с 6,0 тыс. рублей до 8,0 тыс. рублей;
- газовое, бесствольное оружие самообороны с 3,0 тыс. рублей до 6,0 тыс. рублей;
- основная часть огнестрельного оружия с 2,25 тыс. рублей до 3,0 тыс. рублей.
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