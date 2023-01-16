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НовостиОбщество16 января 2023 8:26

Движение муниципальных автобусов в Коми можно будет увидеть в приложении Яндекс.Карты

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Движение автобусов в Коми теперь можно посмотреть в Яндексах.Картах. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности региона Евгений Пономаренко. По его словам, теперь транспортная система республики будет интегрирована в популярный сервис.

Глава ведомства уточнил, что речь идет пока лишь о муниципальных маршрутах.

- Благодаря договоренностям с компанией «Яндекс» у жителей нашей республики будет возможность отслеживать в приложении Яндекс.Карты движение автобусов, курсирующих по межмуниципальным маршрутам. Это очень удобный сервис. В Яндекс Картах вы сможете в любой момент посмотреть, где находится нужный вам транспорт, получить много полезной и необходимой для быстрого и удобного перемещения на общественном транспорте информации, - рассказал Евгений Пономаренко.

Как отметил министр, также в настоящее время по поручению главы Коми Министерством экономического развития и промышленности региона ведется работа по заключению таких договорённостей между муниципальными образованиями и компанией «Яндекс».

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