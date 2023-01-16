Жительница Коми пытается отсудить у Минздрава 40 тысяч рублей

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В Ижемском районе Минздрав Коми обязали обеспечить льготными лекарствами 15-летнего инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ведомство обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 15-летнего сына-инвалида не обеспечивают льготными лекарствами и бесплатным лечебным питанием. Во всем этом юный житель Коми нуждался каждый день. Однако семье пришлось покупать лекарства и лечебное питание за собственный счет. Прокуратура обратилась в суд, потребовав от Минздрава заплатить женщине около 40 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на покупку лекарств и спецпитания, а также компенсация морального вреда.

– Иск находится на рассмотрении в суде, – говорится в сообщении.

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