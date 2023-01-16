В Коми женщина оскорбила полицейского на бланке для заполнения заявлений

Фото: архив КП

В Воркуте 58-летнюю местную жительницу признали виновной в публичном оскорблении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 14 апреля. Дознаватель вела проверку сообщения о конфликте между воркутинкой и ее соседом. Сотрудница полиции опрашивала их и дала бланки для заполнения заявлений. Пьяная воркутинка публично оскорбила дознавателя. Более того, злоумышленница написала оскорбления на бланке. Женщина признала свою вину. Суд оштрафовал ее на 5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарец хулиганил, а потом оскорбил полицейских (подробности)