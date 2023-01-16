В Сыктывкаре снизились цены на бензин

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре изменились цены на бензин. На некоторых заправках за горючее просят меньше, чем это было месяцем ранее.
Так, в цене сильно упал АИ-92. На городских точках его можно найти за 39,99 рублей, что на три рубля меньше.
Согласно актуальному ценнику, опубликованному изданием «Комиинформ», ниже всего топливо стоит на автозаправках компании «Движение Коми»:
АИ-92 - 39, 99 руб. (было 42,99 руб.) - минус 3 руб.
АИ-95 - 44,77 (было 45,99 руб.) - минус 1 руб. 22 коп.
ДТ - 64, 99 руб. (было 55, 77 руб.) - плюс 9 руб. 22 коп.
Компания «Лукойл»
АИ-92 - 46,37 руб. - без изменений.
АИ-95 - 49,57 руб. - без изменений.
100 - 60,91 руб. - без изменений.
ДТ - 60,12 руб. - без изменений.
Компания «2000» (цена обозначена от 20 литров)
АИ-92 - 39,20 руб. (было 39,90 руб.) - минус 70 коп.
АИ-95 - 42,20 руб. - без изменений.
ДТ - 66,00 руб. - без изменений.
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