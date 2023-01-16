«Сотрудник банка» украл у жительницы Коми 865 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Воркуты 1963 года рождения 865 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что с ее счета незаконно пытаются списать деньги. Жительницу Коми убедили перейти по ссылке и скачать приложение. Далее мошенники получили доступ к сбережениям воркутинки. В итоге жительница Заполярья лишилась 865 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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