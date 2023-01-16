Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 12:03

В Коми появится новая выплата медикам

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В феврале в Коми появится новая выплата для медработников. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Выплата предназначена для медиков первичного звена здравоохранения. Речь идет о людях, работающих в скорой помощи, а также в районных и участковых больницах. Размер выплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Сумма будет зависеть от категории медиков, а также места их работы. Они будут получать эти деньги автоматически.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми многодетным семьям выплатили более 45,5 млн рублей на строительство или покупку жилья (подробности)