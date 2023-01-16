В Коми появится новая выплата медикам

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В феврале в Коми появится новая выплата для медработников. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Выплата предназначена для медиков первичного звена здравоохранения. Речь идет о людях, работающих в скорой помощи, а также в районных и участковых больницах. Размер выплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Сумма будет зависеть от категории медиков, а также места их работы. Они будут получать эти деньги автоматически.

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