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НовостиОбщество16 января 2023 12:39

В Коми мобилизованных освободят от пеней за неоплату услуг ЖХК

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минобороны России

Фото: пресс-служба Минобороны России

В Коми мобилизованных и членов их семей освободят от пеней за неоплату услуг ЖХК и при просрочке взносов за капитальный ремонт. Соответствующий проект указа главы республики опубликовал региональный Минстрой.

В документе прописан порядок освобождения мобилизованных и их семей от начисления пеней, если они вовремя не оплачивали услуги ЖКХ и взносы за капремонт. Предполагается, что освобождение от пеней будет действовать весь срок службу. Для того, чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, нужно будет подать заявление. Общественное обсуждение этой инициативу завершится 22 января.

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