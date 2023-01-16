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НовостиПроисшествия16 января 2023 13:19

В Коми пьяный водитель устроил ДТП с погибшим и сел на пять лет

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Ухтинский городской суд признал жителя Сосногорска 1991 года рождения виновным в том, что он пьяным устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми

Авария произошла 10 апреля. Пьяный мужчина ехал за рулем ВАЗ-21099 со стороны Ухты в сторону Сосногорска. «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину. За рулем был мужчина 1989 года рождения. В результате ДТП он погиб. От полученных травм водитель скончался на месте. Виновника аварии приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Кроме того, водителя на три года лишили прав.

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