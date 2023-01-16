Названы районы Коми с неблагоприятной ситуацией по ковиду и гриппу

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Названы муниципалитеты Коми с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и гриппу. Соответствующие данные озвучил и.о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.
По его словам, самый высокий уровень заболеваемости коронавиусом и пневмонией зафиксировали в Ижемском районе. Высокий уровень наблюдается в Усинском и Корткеросском районах. Кроме того, высокий прирост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Воркуте, Инте, а также в Усть-Куломском и Удорском районе.
В первые восемь дней 2023 года крайне неблагоприятная обстановка с гриппом наблюдалась сразу в восьми муниципалитетах: в Инте, Вуктыле, Сысольском, Троицко-Печорском, Прилузском, Усть-Цилемском, Койгородском и Усть-Вымском районах. Кроме того, неблагоприятная ситуация с этой болезнью наблюдается в Усинске и Княжпогостском районе.
За неделю с симптомами гриппа и ОРВИ к медикам обратились 4179 человек: 2434 взрослых и 1745 детей. При этом интенсивность заболеваемости снизилась в 3,2 раза. Что же касается коронавируса, то за прошлую неделю этот диагноз подтвердился у 110 человек, передает БНК.
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