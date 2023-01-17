В Коми сотрудники ГИБДД поймали за выходные 38 нетрезвых водителей

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В ГИБДД Коми огласили результаты рейдов по выявлению нетрезвых водителей. По предоставленным данным, всего отстранили от управления 38 человек в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено семь уголовных дел.

Больше всего нарушителей выявили в Воркуте, Сыктывкаре, Сыктывдинском районе и Усинске. В ведомстве напомнили, что за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение возможно лишение свободы.

Жителей республики попросили проявлять бдительность и сообщать о фактах нетрезвого вождения. В случае выявления подобных фактов просят сообщать в дежурную часть или в ближайший наряд ДПС.

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