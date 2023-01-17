Житель Коми оскорбил фельдшера в сети и получил штраф

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В отношении ухтинца рассмотрено дело об оскорблении чести и достоинства. По информации Объединенной пресс-службы судов, мужчина опубликовал в интернете неподобающую запись в адрес фельдшера местной больницы в сообществе «Доска позора/почета Ухта».

Во время судебного заседания мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что создал запись, поддавшись негативным эмоциям. По словам жителя Ухты, его разозлила организация лечебного процесса в больнице.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

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