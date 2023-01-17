Жителя Коми лишили свободы на шесть лет за гибель двух человек

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В Княжпогостском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Ухты о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух человек. По предоставленным данным, в октябре 2019 года по вине фигуранта уголовного дела произошла авария.

Установлено, что в день аварии мужчина ехал по дороге Сыктывкар-Ухта, увидел проблесковые маячки желтого цвета, но не снизил скорость, выехав на встречную полосу для объезда эвакуатора. После этого он вернулся на свою полосу и столкнулся с эвакуированным автомобилем и стоящими перед ним местными жителями. После наезда оба скончались на месте происшествия.

Супруга одного из погибших потребовала компенсацию. Подсудимый свою вину не признал, однако суд принял решение назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы и выплаты морального вреда в размере 2,2 млн рублей.

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