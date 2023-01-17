В Коми отремонтируют два дома, жители которых жаловались на холод и плесень

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В Корткеросе планируют провести капитальный ремонт двух домов, жители которых жаловались на холод, влажность и плесень.

Речь идет о домах №1 по улице Колхозной и №2 по улице Ольховой. Оказалось, что конденсат на окнах, плесень на откосах и в углах стен возникли из-за нарушения работы системы вентиляции. Еще одна возможная причина – нарушения отделки откосов. Кроме того, в зданиях зафиксировали частичное отключение конвекторов либо включение не на требуемую мощность. В некоторых помещениях такого оборудования и вовсе нет.

В доме на улице Ольховой планируют провести досрочный капремонт. Вопрос о проведении таких работ на улице Колхозной рассмотрят на следующем собрании 18 января, передает «Комиинформ».

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