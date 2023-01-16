Прокуратура заинтересовалась обледеневшими подъездами в Печоре

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В Печоре прокуратура проводит проверку информации о ненадлежащем содержании общедомового имущества зданий бывших общежитий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, на лестнице и стенах подъезда бывшего общежития по Печорскому проспекту все покрылось снегом и льдом. Такая ситуация сложилась на втором этаже. По словам жителей, по всему подъезду в коридорах не было света, а с потолков текла вода. Эту аварию устранили.

Прокуратура проверяет информацию о таких ситуациях в домах не только на Печорском проспекте, но и на улицах Западной и Социалистической. Надзорное ведомство даст оценку действий должностных лиц организаций, обслуживающих бывшие общежития, а также администрации и Госжилинспекции.

– В настоящее время истребованы материалы, сведения, документы, организован выезд по указанным адресам. По результатам проверки будет решен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, в том числе о привлечении виновных лиц к административной ответственности, – говорится в сообщении.

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