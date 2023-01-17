Глава Сосногорского района покинет свой пост

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Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает БНК со ссылкой на источник в администрации главы Коми.

Сам Дегтяренко рассказал, что со вторника, 17 января, уходит в отпуск. Комментировать информацию о возможной отставке он не стал. Однако позднее стало известно, что чиновнику предложили покинуть свой пост. В настоящее время решается вопрос о том, где Дегтяренко будет работать в дальнейшем. Уточняется, что такое решение принято в рамках ротации управленческих кадров.

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