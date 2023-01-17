Сыктывкарец поссорился со случайным собутыльником и ограбил его

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного жителя 2001 года рождения подозревают в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 28-летний сыктывкарец отдыхал в баре на улице Орджоникидзе. Там житель столицы Коми познакомился с молодым человеком. Они выпили, а затем между собутыльниками возник словесный конфликт. Сотрудники заведения потребовали от молодых людей покинуть помещение. На улице они успокоились. Тогда один попросил у другого телефон, чтобы позвонить. Совершив звонок, юноша возвращать гаджет не стал, а спрятал его в карман.

Сыктывкарец стал требовать вернуть телефон. Тогда злоумышленник неожиданно сорвался с места и попытался убежать. Молодые люди ворвались в здание организации, находящейся через дорогу, и продолжили выяснять отношения на повышенных тонах. Работники вызвали полицию. Узнав об этом, злоумышленник сбежал, но его нашли в тот же день.

Молодой человек пояснил, что украл телефон для того, чтобы им пользоваться, поскольку его гаджет сломался. Сим-карту сыктывкарца подозреваемый выбросил. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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