Жителя Коми отправил на обязательные работы вместо себя своего знакомого

Фото: архив КП

Жителя Печоры 1976 года рождения на сутки арестовали за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина лишили прав на три года. Однако за несколько дней до истечения этого срока житель Коми сел за руль «Нивы Шевроле». Водителя остановили сотрудники ГИБДД. Мужчине назначили 120 часов обязательных работ.

Местом отбытия наказания стала управляющая компания. Но туда пришел не сам нарушитель, а его знакомый. За деньги мужчина представился чужим именем и приступил к работам. За уклонение от наказания жителя Печоры арестовали на сутки. После этого он отработал 120 часов в муниципальном предприятии, которое оказывает ритуальные услуги.

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