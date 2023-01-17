В Коми растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

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В Коми снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 8148 человек: 4401 взрослый и 3747 детей. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 100,8 на 10 тысяч населения. Это в 1,97 раза больше, чем за предыдущую неделю. Эпидпороги превышены в целом на 24,6 %. Это произошло за счет взрослых, среди которого порог превышен на 123,5%.

В Коми зафиксировали 122 случая гриппа. С 9 по 15 января зарегистрировали 112 случая заболевания коронавирусом.

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