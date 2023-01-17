Фото: архив КП

В лесу в Коми второй раз спасали отшельника из Сыктывдинского района.

Еще 19 декабря к спасателям обращался мужчина 1953 года рождения. Он рассказал, что находится в лесу в районе дороги «Ясног – Кемьяр» и испытывает проблемы со здоровьем. Мужчина сильно замерз и нуждался в помощи. Выйти из избушки пострадавший самостоятельно не мог, поскольку его не держали ноги. Спасатели вызвали скорую помощь, и мужчину госпитализировали.

Позднее отшельник вновь ушел из дома. В понедельник, 16 января, он снова обратился к спасателям. У мужчины опухли ноги, и он не смог встать. Пострадавшего вывезли из леса на санях. Далее отшельника на машине доставили в поселок Ясног для получения медицинской помощи, передает «Комиинформ».

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