Когда ждать пособий в Коми на детей до трех лет

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Стало известно, когда жителям Коми начислят пособия на детей до трех лет. Как рассказали в пресс-службе СФР, выплат стоит ждать уже завтра, 18 января.

Так, семьи, которые живут в северной зоне Коми получат 20 816 рублей, а южной — 16 383, то есть размер одного прожиточного минимума на ребенка. Ранее же эта выплата была для всех получателей одинаковой.

— Изменятся и сроки выплаты. Она будет поступать в те же сроки, что и иные меры поддержки, которые администрирует Социальный фонд РФ: с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется выплата, - отметили в отделении СФР по Республике Коми. – Однако выплата за январь 2023 года будет перечислена досрочно - уже 18 января.

Напомним, право на выплату на первого ребенка до трех лет имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны, в случае если ребенок рожден начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Главное условие: размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную по месту жительства или фактического проживания заявителя. В Республике Коми при назначении выплаты учитывается прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный для северной и южной природно-климатических зон, – 22 137 рублей и 17 892 рубля соответственно.

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