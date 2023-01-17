В Коми 7 тысяч беременных женщин получали пособие на покупку продуктов

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В 2022 году в Коми почти 7 тысяч беременных женщин получали пособием на покупку продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Пособие получала 6801 женщина. В общей сложности на эти цели выделили 30,2 миллиона рублей. Получить такую выплату может каждая женщина со сроком беременности не менее 12 недель. Она должна состоять на учете по беременности и родам в медучреждении Коми.

Кроме того, пособие на покупку продуктов получают малоимущие кормящие матери. Размер этой выплаты составляет 703 рубля в месяц. За год такой помощью воспользовались 7355 женщин. В общей сложности на эти цели потратили более 5,5 миллиона рублей.

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