В Коми донорам будут переводить деньги на карты

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Донорам крови в Коми будут переводить компенсации на банковские карты. Об этом сообщили в республиканском Центре крови.

Ранее донорам давали только наличные. С 16 января появилась возможности перевода денег на счет или карту. С 1 февраля такая возможность появится в остальных филиалах учреждения в регионе. Для того, чтобы получить деньги на карту, нужно заполнить заявление. Поступление платежа может занять до пяти рабочих дней.

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