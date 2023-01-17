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НовостиОбщество17 января 2023 13:27

В Коми донорам будут переводить деньги на карты

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Донорам крови в Коми будут переводить компенсации на банковские карты. Об этом сообщили в республиканском Центре крови.

Ранее донорам давали только наличные. С 16 января появилась возможности перевода денег на счет или карту. С 1 февраля такая возможность появится в остальных филиалах учреждения в регионе. Для того, чтобы получить деньги на карту, нужно заполнить заявление. Поступление платежа может занять до пяти рабочих дней.

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