В Коми задержали 17-летнего помощника телефонных аферистов

Фото: архив КП

В Ухте задержали 17-летнего подростка, который помогал телефонным аферистам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 73-летняя ухтинка. Женщине позвонил неизвестный и сообщил о ДТП с её дочерью. Для того, чтобы помочь родственнице, горожанке предложили отдать деньги курьеру. Пенсионерка согласилась. Домой к пенсионерке приехал молодой человек. Получив от женщины 200 тысяч рублей, он скрылся. Позже ухтинка связалась с дочерью, и оказалось, что ни в какое ДТП она не попадала.

Правоохранители задержали подозреваемого. Молодой человек рассказал, что нашел объявление о работе и списался с работодателем. Тот объяснил суть работы и пообещал от 10% до 50% с каждой «сделки». Юноша согласился.

Подросток получил первое задание и отправился на указанный адрес. Молодой человек представился пенсионерке нужным именем, и та передала ему деньги. Половину полученной суммы он перевел на карту. Остальные 100 тысяч рублей молодой человек потратил. Он купил телефон, кроссовки, зарядное устройство и еще 30 тысяч одолжил другу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воркуте задержали курьера, участвовавшего в обмане пенсионерки (подробности)