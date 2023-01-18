В Троицко-Печорском районе Коми стая волков загрызла троих хозяйских собак

Фото: архив КП.

В начале января недалеко от деревни Еремеево в Троицко-Печорском районе видели серого волка. По словам местных, их не было давным-давно. Сейчас, под конец января, хищники и вовсе решили атаковать населённые пункты. На днях тут хозяйничала целая стая серых.

Так, местные заметили, что вдоль реки у поселка Приуральского, что находится вблизи с Еремеево, прошлась вереница волков – штук шесть. Они успели уничтожить три хозяйских собаки.

Одну из собак загрызли у егеря Печоро-Илычского заповедника, который вернулся домой отдохнуть в новогодние праздники. Стоит отметить, что собаки на кордоне заповедника жили у избы практически в лесу и никогда не подвергались нападениям хищников, хотя лесник работает там не один десяток лет.

Скрин видео.

Волки не боятся и местных жителей. Так, жительница района сняла на телефон, как в шести километров от посёлка в районе АЗС несётся целая стая волков! Крупные и страшные хищники несутся быстрее автомобиля.

Всем жителям региона настоятельно рекомендуют заводить своих собак на ночь в закрытое помещение, что поможет избежать прихода волка и смерти питомца, а также не устраивать несанкционированных свалок, выброса домашних отходов вблизи населённых пунктов, чтобы исключить одну из причин прихода хищников.

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