В Коми мужчина устроил ДТП с двумя погибшими и сел на шесть лет

Фото: архив КП

Княжпогостский районный суд признал водителя виновным в том, что он устроил ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Трагедия произошла в октябре 2019 года в Княжпогостском районе. Мужчина ехал по трассе Сыктывкар – Ухта со скоростью как минимум 110 км/ч. Не менее чем за 500 метров водитель увидел проблесковые маячки и аварийно-световую сигнализацию. Он выехал на встречную полосу, чтобы объехать эвакуатор.

Однако, чтобы избежать лобового столкновения со встречным авто, мужчина был вынужден резко повернуть и врезаться в эвакуируемую машину. Перед ней стояли два человека. В результате ДТП оба погибли.

Мужчина вину не признал. Он заявил, что сами погибшие нарушили правила дорожного движения. Однако суд приговорил водителя к шести годам лишения свободы. Отбывать срок фигурант будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчина должен заплатить 2,2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу супруги и детей одного из погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми получил 570 тысяч рублей за повреждения в чужой аварии (подробности)