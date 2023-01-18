В Коми снегоход сбил пенсионерку и уехал

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 17 января, в усинском поселке Мутный Материк снегоход «Буран» сбил 69-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.40. Снегоход ехал по улице Лесной со стороны Центральной. Напротив дома №29 «Буран» сбил женщину, которая шла навстречу. После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы мягких тканей обеих голеней. Госпитализация ей не потребовалась.

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