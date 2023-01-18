Около тысячи беременных жительниц Коми получили компенсацию за проезд в медучреждения

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В Коми около тысячи беременных женщин, проживающих в труднодоступных местах, получили компенсацию за проезд в медучреждения. На эти цели их республиканского бюджета было выделено 2,9 млн рублей, сообщили в Минтруда республики.

Отмечается, что число поездок в больницы и поликлиники не ограничено, то есть женщина может получить денежную компенсацию за все. Чтобы узнать все подробности, необходимо обратиться в соцзащиту или в любой МФЦ «Мои документы».

Сейчас в Коми проездные расходы компенсируют в Коми республиканский перинатальный центр, Кардиологический диспансер, Ухтинский межтерриториальный родильный дом, Городскую поликлинику Ухты и Воркутинский родильный дом.

— Предусмотрен также механизм возмещения расходов, если для поездки в медицинскую организацию используется личный или наемный транспорт. Компенсация предоставляется в этом случае в фиксированных размерах. Обратиться за компенсацией трат на поездку можно в течение года с даты выдачи документа о том, что женщина прошла консультацию или родила, — сообщила глава ведомства Екатерина Грибкова.

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