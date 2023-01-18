Прокуратура заинтересовалась горящим мусором на полигоне в Воркуте

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Прокуратура Воркуты проводит проверку по факту возгорания отходов на полигоне ТБО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На полигоне дважды горел мусор. Открытый огонь локализовали, однако отходы продолжают тлеть. Прокуратура оценит соблюдение требований закона со стороны МУП «Полигон», которое эксплуатирует объект. Кроме того, надзорное ведомство проверит, как администрация Воркуты выполняет федеральный закон об отходах.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

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(подробности)