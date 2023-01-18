Вечеринка на летней кухне в Коми закончилась трагедией

Фото: архив "КП"

В селе Мыелдино Усть-Куломского района Коми трагически оборвалась жизнь 47-летнего мужчины. Сельчанин умер от тяжелой травмы, которую ему нанес его знакомый во время застолья.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия развернулась в одном из домов села. Компания из четырех человек - трех мужчин и одной женщины - пили алкоголь на летней кухней. В какой-то момент между 33-летним мужчиной и его 47-летним знакомым произошла ссора на почве ревности. Конфликт быстро перерос в драку, которую второй мужчина не пережил.

- В какой-то момент на почве ревности между 33-летним и 47-летним мужчинами возник конфликт, во время которого первый жестоко избил второго. От тяжелой травмы грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Как следует из материалов уголовного дела, ранее он был судим, в том числе, за убийство. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия по закреплению доказательственной базы, - заключили в СК.

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