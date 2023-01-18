В Коми проверят информацию о выходе стаи волков

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Отдел ГО и ЧС Троицко-Печорского района проверит информацию о выходе стаи волков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, местные жители заметили, что вдоль реки у поселка Приуральского, что находится вблизи с Еремеево, прошлась вереница волков. Они успели уничтожить три хозяйских собаки. Одну из собак загрызли у егеря Печоро-Илычского заповедника. Жительница района сняла на телефон, как в шести километров от Троицко-Печорска в районе АЗС несется целая стая волков.

В отделе ГО и ЧС муниципалитета, по мнению местных водителей, на кадрах изображена другая дорога. Поэтому информация может быть фейком. Однако в ведомстве заверили, что обсудят ситуацию с силовиками и охотоведом, передает «Комиинформ».

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