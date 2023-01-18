Сыктывкарцы жалуются на переполненные автобусы №3

Фото: архив КП

Жители Сыктывкара жалуются на переполненные в часы пик автобусы маршрута №3. Из-за этого они не могут попасть на работу в утренние часы.

По словам горожан, такая проблема началась с тех пор, как в Орбите появился новый жилой комплекс. Сыктывкарцы рассказали, что в 7.15 приезжает небольшой автобус, в который не могут вместиться все желающие, и приходится ждать следующий. Горожане просят или организовать дополнительные рейсы, или выпускать в часы пик на маршрут более вместительные автобусы.

В «Комиавтотрансе» отметили, что на маршруте №3 работают четыре автобуса ПАЗ средней вместимости. Автобусы Mercedes, которые люди путают с «Газелью», отправляют на линию в исключительных случаях. В частности, это происходит, когда основной состав находится на техобслуживании. Однако перевозчик не исключает, что количество рейсов увеличат, если подобное будет предусмотрено контрактом с сыктывкарской администрацией, передает «Комиинформ».

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