Ревнивый житель Коми зарезал собутыльника

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Житель Ухты, на почве ревности убивший своего приятеля, пытался обжаловать приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Трагедия произошла в феврале прошлого года. Компания распивала алкоголь, и ухтинец на почве ревности поссорился со своей сожительницей. Далее он решил отомстить сопернику. Злоумышленник взял нож и как минимум семь раз ударил собутыльника. В результате пострадавший скончался на месте. Суд приговорил ухтинца к девяти годам лишения свободы.

Защита обжаловала приговор, настаивая на том, что осужденный был в состоянии аффекта и не хотел никого убивать. Однако Верховный суда Коми оставил приговор без изменения.

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