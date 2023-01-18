Сыктывкарец украл с карты приятеля 1,5 миллиона рублей

Фото: Ольга Крыльцова

В Сыктывкаре 30-летнего местного жителя обвиняют в краже 1,5 миллиона рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в апреле. 30-летний сыктывкарец передал знакомому чужую карту для осуществления деятельности на рынке криптовалют. При этом молодой человек, чтобы иметь доступ к счету, предварительно привязал ее к номеру своего телефона.

Далее сыктывкарец украл с карты, которой пользовался приятель, почти 1,5 миллиона рублей. Эти деньги злоумышленник перевел на подконтрольные себе счета. Вину житель Коми не признал и ущерб не возместил. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У сыктывкарца украли с карты 14 тысяч рублей (подробности)