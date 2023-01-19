Следком начал расследование загрязнения воды из-за аварии на очистных системах в Воркуте

Фото: администрация Воркуты

Следственный комитет Коми принял к производству возбужденное полицией уголовное дело по факту загрязнения вод в Воркуте. Загрязнение произошло в результате обрушения на очистных сооружениях.

Авария произошла 24 декабря 2022 года, когда обрушились перекрытия. В результате ЧП была нарушена технология очистки вод. Восстановительные работы проводятся до сих пор.

В настоящий момент в ведомстве проводят комплекс процессуальных и следственных действий, чтобы установить все причины ЧП.

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