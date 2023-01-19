В Сыктывкаре арестовали 15-летнего подростка за разбойные нападения

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В Сыктывкаре в отношении 15-летнего подростка возбудили уголовные дела о разбойных нападениях. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По предоставленным данным, преступления парень совершил в начала января, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз он пытался похитить товары из магазина, демонстрируя при этом нож. Вскоре он напал на местную жительницу, ударив ее по лицу. После этого он похитил у своей жертвы 600 тысяч рублей.

Сейчас, когда подростка поймали, он раскаялся в содеянном. Выяснилось, что он уже стоит на учете у органов следствия. Его уже заключили под стражу.

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