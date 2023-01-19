В Коми более 2 тысяч человек получили семейный капитал

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В 2022 году в Коми более 2 тысяч человек получили региональный семейный капитал. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Размер семейного капитала – 150 тысяч рублей. Право на эту выплату имеют все семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В прошлом году семейный капитал получили 2166 жителей. Средствами воспользовалась 1641 семья. На эти цели потратили 178,4 миллиона рублей. Деньги можно потратить на различные нужды семьи. Это покупка жилья, его ремонт и перепланировка, а также образование и лечение ребенка. 604 семьи потратили деньги на приобретение квартир и домов, а еще 839 – на ремонт своего жилья.

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