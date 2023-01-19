Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 7:45

В Коми у пьяного водителя отобрали машину

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Жителя Прилузского района признали виновным в управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе пьяный житель Остаповской сел за руль Audi A6. Его остановили сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что мужчина пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Суд оштрафовал жителя Коми на 200 тысяч рубля. Кроме того, у него конфисковали машину. Защита обжаловала это решение. Но суд апелляционной инстанции не стал его менять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми попался пьяным за рулем и продал машину родственнице (подробности)