В Коми у пьяного водителя отобрали машину

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Жителя Прилузского района признали виновным в управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе пьяный житель Остаповской сел за руль Audi A6. Его остановили сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что мужчина пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Суд оштрафовал жителя Коми на 200 тысяч рубля. Кроме того, у него конфисковали машину. Защита обжаловала это решение. Но суд апелляционной инстанции не стал его менять.

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